Duarte Cordeiro lança recandidatura à liderança da FAUL do PS

O dirigente socialista Duarte Cordeiro lança esta quinta-feira a sua recandidatura à liderança da Federação da Aérea Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, estando as eleições diretas para esta estrutura partidária marcadas para 13 de março.

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares desde o início da presente legislatura, foi eleito pela primeira vez presidente da FAUL - a segunda maior estrutura federativa após a do Porto - em 2018, sucedendo neste cargo ao atual deputado e presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

A sessão de apresentação da recandidatura de Duarte Cordeiro, que não deverá ter oposição interna organizada, está marcada para as 21:00 de hoje no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras (Lisboa).

Duarte Cordeiro, adepto do Sporting, antigo líder da Juventude Socialista e conotado com a ala esquerda do seu partido, apresenta a sua moção de orientação política, intitulada "A construir um futuro para todos", no sábado, pelas 15:00, no Centro de Exposições de Odivelas.

A recandidatura de Duarte Cordeiro tem como mandatário o dirigente socialista José Manuel Mesquita e o congresso da FAUL vai realizar-se no dia 04 de abril no Pavilhão Paz e Amizade em Loures.

No plano político, Duarte Cordeiro, que foi também vice-presidente da Câmara de Lisboa, surpreendeu a estrutura da FAUL quando anunciou que não integraria as listas de candidatos a deputados pelo círculo de Lisboa para as eleições legislativas.

Mesmo assim, Duarte Cordeiro integrou a estrutura de direção de campanha do PS para as eleições legislativas e, na sequência da formação do novo Governo, o primeiro-ministro, António Costa, chamou-o para continuar a desempenhar as funções de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.