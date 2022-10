"É incompreensível": A reação dos partidos às declarações de Marcelo sobre número de abusos

400 queixas de abusos de menores validadas pela Comissão Independente e o comentário do Presidente da República é "o número não é particularmente elevado".

É este o Presidente de uma República laica e de um Estado de Direito? Lamentável

Fosse um caso apenas e já era preocupante. — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) October 11, 2022



Marcelo Rebelo Sousa sobre abusos sexuais na igreja: “Haver 400 casos de abusos não me parece particularmente elevado” – Observador. Ainda que fosse só um caso, já seria um caso a mais. Que se passa com o Presidente da República? https://t.co/jO5cvbJh1h

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu esta tarde à comunicação social que não o surpreendia o número de casos de abusos sexuais na igreja. "Haver 400 casos não me parece particularmente elevado" comparado com "milhares de casos" noutros países, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.As declarações geraram polémica e os vários partidos políticos reagiram. O Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, criticou na rede social Twitter as palavras do Chefe de Estado e classificou-as de insultuosas para as mais de 400 vítimas. "É este o Presidente de uma República laica e de um Estado de Direito?", atirou."Ainda que fosse só um caso, já seria um caso", referiu Cristina Rodrigues, do partido Chega.O PAN, pela voz de Inês Sousa Real, apelidou as declarações incompreensíveis, acrescentando que Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou os abusos sexuais de menores na Igreja reportados.Também Isabel Moreira, do partido socialista, considera as afirmações inaceitáveis.— Cristina Rodrigues (@CristinaRodS) October 11, 2022