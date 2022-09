Aquilo que foi uma miragem durante décadas, deverá ser uma realidade dentro de oito anos. Viajar entre Lisboa e Porto de comboio vai ser possível em 01h15.



O projeto de construção da Linha de Alta Velocidade Lisboa-Porto e posteriormente Porto-Vigo vai ser feito em três fases. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, pelo Governo, no terminal ferroviário de Campanhã, Porto, numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e de autarcas de vários concelhos, atravessados pela linha que irá “revolucionar a ferrovia”.









Ver comentários