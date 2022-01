"É sempre um risco qualquer operação cirúrgica": Jerónimo de Sousa fala sobre problema de saúde

O Secretário-Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, referiu esta terça-feira que a campanha eleitoral será interrompida devido a uma operação à carótida.Jerónimo de Sousa destacou que as operações "são sempre um risco" e que agradece todo o apoio recebido nesta fase da sua vida. O representante do PCP ainda indica que o "apreço" e a "preocupação" são coisas muito bem vindas, até mesmo de quem não é da CDU."Era impossível aguentar até ao fim da campanha em esse mesmo problema", destaca o secretário-geral.Jerónimo de Sousa remata que "com arte e sorte do cirurgião" é possível estar de volta ao ativo "daqui a uma semana".