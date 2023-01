António Costa está esta quinta-feira em Parlamento para debater projetos de lei sobre alteração ao Código do Trabalho, sobre pagamento de portagens e regime de preços de bens alimentares essenciais.

Ao minuto Atualizado a 12 de jan de 2023 | 18:05

"Estes preços são um abuso": BE discute fixação de preços de bens alimentares essenciais O deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares apresentou, em nome do partido, o projeto de lei sobre a criação de mecanismos de intervenção e fixação de preços nos bens alimentares essenciais. "Hoje o sentimento à saída de um supermercado é de indignação face aos preços", referiu. "Estes preços são um abuso", destacou o deputado. Os supermercados dos grandes grupos económicos também foram alvo de crítica do deputado que diz terem lucrado com o aumento de preços.

"É urgente resolver este assunto": IL propõe alterar valor de coimas no atraso de pagamento de portagens O deputado da IL Carlos Guimarães Pinto interviu esta quinta-feira em Parlamento sobre a eliminação a obrigatoriedade de afixação da indicação de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis, alterando o Código do Trabalho e ainda sobre a alteração ao valor das coimas aplicáveis por contraordenações no pagamento de taxas de portagens. Sobre este último projeto lei, Carlos Guimarães referiu que recebeu vários testemunhos de pessoas que por erros do sistema não pagaram portagens de dezenas de euros e que se transformaram em milhares. "É urgente resolver este assunto para não arruinar a vida a mais ninguém". "Conto com todos para acabar com esta situação", disse ainda.

16:46 | 12/01