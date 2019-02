Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EDP paga 1,5 milhões de euros à Universidade Nova

Instituição que fez estudo sobre os CMEC recebeu donativo da elétrica nacional.

Por Raquel Oliveira | 01:30

A Nova SBE, universidade que fez um estudo que conclui que a EDP perdeu 200 milhões de euros com os CMEC – as chamadas rendas da energia – recebeu um donativo da elétrica no valor de 1,5 milhões de euros.



A informação consta em documentos enviados pela própria universidade ao Ministério Público e que foram remetidos pelos procuradores do processo EDP à comissão de inquérito.



O estudo da Nova SBE era uma das armas que António Mexia, presidente-executivo da EDP que esta terça-feira foi ouvido no Parlamento, tinha para apresentar aos deputados, para contrariar a tese de que os CMEC beneficiam a empresa.



Um estudo da ERSE diz que a empresa ganhou mais de 500 milhões com este regime.



Mexia foi confrontado com a contratação pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, de Manuel Pinho, ex-ministro da Economia.



A instituição teve também um patrocínio da elétrica, mas o gestor rejeitou que a contratação do antigo governante estivesse ligada ao apoio financeiro da EDP.



"Columbia não é uma instituiçãozeca que se prestasse ao que fosse", frisou Mexia quando confrontado pelo deputado do BE Jorge Costa.



"Foi a própria que propôs o nome de Manuel Pinho", insistiu.



Henrique Gomes despedido e Sanches ouvido

Dois ex-secretários de Estado da Energia estiveram ontem em destaque na comissão de inquérito.



Henrique Gomes, que Mexia não se lembra de ter despedido da Gás de Portugal, e que fez um estudo com "pressupostos errados", segundo o CEO da EDP, e Seguro Sanches que fez um requerimento à comissão para falar só depois do depoimento de Mexia, algo que o líder da EDP considerou "estranho".