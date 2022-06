Costa responde a Cavaco: "Ele preocupa-se bastante com o seu lugar na história, eu estou preocupado com os portugueses"

O primeiro-ministro António Costa esteve esta sexta-feira num almoço com empresários onde interveio na iniciativa da câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, em Lisboa.Questionado sobre a carta do antigo Presidente da República, Cavaco Silva, o primeiro-ministro comentou: "Ele precocupa-se bastante com o seu lugar na história, eu estou preocupado com os portugueses".António Costa disse ainda que tem "tido procurar valorizar o trabalho" do seus "antecessores".Em contexto, Cavaco Silva respondeu às declarações proferidas no final do mês de março do primeiro-ministro no discurso de tomada de posse do XXIII Governo, desafiando-o a fazer mais e melhor.O primeiro-ministro disse ter feito parte de "uma geração que se bateu contra a maioria existente que tantas vezes se confundiu com um poder absoluto", referindo-se aos governos do antigo Presidente da República.Em atualização