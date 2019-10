Catarina Martins quer "maior justiça fiscal" e evitar fugas de milhões para 'offshores'

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, pediu esta quarta-feira "maior justiça fiscal", defendendo que é preciso obrigar as empresas que recorrem aos 'offshores' a pagar impostos pelos seus lucros em Portugal para acabar com a fuga ao fisco.

"Acho que a notícia de hoje, 630 milhões de euros que faltam aos cofres do Estado porque foram para os 'offshores' é uma notícia que nos deve fazer pensar no sistema fiscal que temos", disse Catarina Martins, no final de uma visita de campanha à Feira de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

O programa do BE, explicou a sua líder, passa pelo combate ao "planeamento fiscal agressivo das empresas", sendo necessária "capacidade de tributar as grandes empresas pelos lucros que fazem no país", o que só "é possível com uma legislação mais séria".