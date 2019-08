Eleições no Porto às legislativas com 21 listas com líderes partidários, ministros e um calceteiro

Vinte e uma forças políticas concorrem pelo círculo eleitoral do Porto às legislativas de outubro, com líderes partidários, ministros, um calceteiro e um sexagenário professor de artes marciais entre os candidatos a eleger 40 deputados.Com 1.595.205 eleitores, na próxima legislatura o distrito do Porto vai ser representado na Assembleia da República por mais um deputado do que em 2015, apresentando a coordenadora do BE Catarina Martins como cabeça-de-lista do BE, o presidente do PSD Rui Rio como número dois da lista encabeçada pelo jovem Hugo Carvalho e o professor universitário Alexandre Quintanilha como número um de uma lista do PS com dois ministros (o do Ambiente, João Matos Fernandes, e a do Mar, Ana Paula Vitorino) e dois secretários de Estado (das Comunidades e da Administração Interna - José Luís Carneiro e Isabel Oneto, respetivamente).A CDU aposta em Diana Ferreira para liderar a candidatura, o Reagir, Incluir, Reciclar (RIR) marca o regresso eleitoral do calceteiro Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, o Partido Democrático Republicano (PDR) escolheu o líder, Marinho e Pinto, para cabeça-de-lista e o Partido Nacional Renovador (PNR) elegeu para o mesmo lugar da lista ao Porto Vítor Ramalho, natural de Faro, residente em Cantanhede e professor de artes marciais de 64 anos, segundo as candidaturas consultadas pela Lusa no tribunal.O CDS escolheu para o primeiro lugar da lista a deputada Cecília Meireles, a lista do PAN é liderada pela psicóloga Bebiana Cunha, eleita em 2017 deputada da Assembleia Municipal do Porto e o vereador da Câmara do Porto Ricardo Valente, eleito nas autárquicas pela lista do independente Rui Moreira, surge no terceiro lugar da lista do Iniciativa Liberal (IL), encabeçada por Carlos Guimarães Pinto.O Aliança, partido de Pedro Santana Lopes, candidata ao Porto Bruno Costa, professor universitário, de 35 anos e em segundo lugar da lista colocou Adriana Aguiar Branco, de 60 anos, jurista, ex-PSD.O carteiro Germano Miranda, de 68 anos, foi escolhido para primeiro da lista do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP).O Nós, Cidadãos (NC) apresenta ao Porto uma lista encabeçada por Miguel Jorge Medeiros Alcoforado, empresário agrícola natural de Valpaços, de 58 anos.Hugo Alexandre da Silva Ernano, militar da GNR de 40 anos, é o primeiro da lista do Chega! (CH), ao passo que o Livre (L) escolheu Eduardo Jorge Costa Pinto, engenheiro de 32 anos.Na lista do Juntos Pelo Povo (JPP) aparece, em primeiro lugar, Leonor Fonseca, de 50 anos, advogada.O primeiro da lista do Partido Popular Monárquico (PPM) é o jurista Manuel Cardoso de Carvalho, de 55 anos e a estudante de 28 anos Renata de Almeida Cambra encabeça as escolhas do Movimento Alternativa Socialista (MAS).A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) é encabeçada por Artur Silva Martins, técnico superior de Educação de 63 anos.O Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) entregou uma lista liderada pelo músico/professor João Paulo Morais Monteiro, de 36 anos.Iolanda Rocha, de 44 anos, arquiteta, surge no primeiro lugar da lista do Movimento Partido da Terra (MPT).Nas eleições legislativas de 2015, foram eleitos, pelo distrito do Porto, 17 deputados do PSD/CDS (39,59% dos votos), 14 do PS (32,72%), cinco do BE (11,14%) e três da CDU (6,83%).Em 2015, os valores da abstenção foram de 39,68% nas legislativas de 2015, menos do que a média nacional (43,01%).Também concorreram àquelas eleições o PAN, o PDR, o PCTP/MRPP, o L/TODA, o PNR, o MPT, o PTP -- MAS, o NC, o PPM, o JPP, o PURP, o CDS, o PPM, o PPV/CDC e o PTP.