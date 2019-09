PAN quer ligar todas as capitais de distrito por comboio até 2035

O porta-voz do PAN, André Silva, afirmou este sábado que quer um investimento de 100 milhões de euros por ano para que todas as capitais de distrito estejam ligadas por comboio até 2035.

André Silva viajou hoje de manhã entre Santa Maria da Feira e Espinho, na Linha do Vouga, num percurso que demorou 40 minutos (de carro demora cerca de dez), para mostrar alguns dos problemas da ferrovia no país.

No final da viagem, aos jornalistas, o porta-voz do PAN vincou a necessidade de ligar todas as capitais de distrito por comboio até 2035 e reforçar os comboios suburbanos nas áreas metropolitanas.