PSD acusa PS de não saber "o que há de dizer" no caso das armas de Tancos

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou este sábado o PS de não saber "o que há de dizer" relativamente a Tancos e pediu ironicamente ao secretário-geral socialista para apresentar uma lista dos assuntos sobre os quais poderá falar na campanha.

"O que todos nós notamos em Portugal é que o Partido Socialista, relativamente à questão de Tancos, não sabe o que há de dizer", afirmou o presidente do PSD em declarações aos jornalistas em Mirandela, quando foi questionado sobre a manchete do Expresso, segundo a qual o PS considera existir uma conspiração contra partido por parte do Ministério Público.

Falando antes de entrar para um almoço com agricultores, em Mirandela, distrito de Bragança, Rui Rio refere que não vê relação entre os dois factos.