A hipótese de acordos com o PS é a linha que separa o atual líder do PSD, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel na corrida à presidência do partido, que é disputada no dia 27. Esta segunda-feira, os candidatos à liderança laranja entregam as suas moções de estratégia.Com as Legislativas de 30 de janeiro no horizonte, Rio inscreveu na sua proposta para a liderança do PSD o objetivo de “construir uma nova maioria sem linhas vermelhas, assente no diálogo e compromisso, à esquerda ou à direita”, lê-se no texto enviado ao CM.