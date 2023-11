Chefe de gabinete de António Costa tinha 78 mil euros em envelopes no gabinete em S. Bento

Vítor Escária, até ontem chefe de gabinete de António Costa, tinha 78 mil euros escondidos em envelopes no seu gabinete na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. O dinheiro estava dividido em envelopes e em livros, em diferentes prateleiras, e em caixas de vinho. “Não sabia”, confessou esta quinta-feira à noite António Costa, acrescentando que, mal teve conhecimento do caso, exonerou Escária.





Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Escária, justificou assim a origem do dinheiro: “A quantia apreendida no gabinete relaciona-se com a sua atividade empresarial anterior às funções de chefe de gabinete.” A descoberta do dinheiro foi feita por elementos PSP e procuradores do Ministério Público (MP), segundo o ‘Público’, durante as buscas efetuadas ao gabinete de Escária, terça-feira, no âmbito da Operação Influencer. Segundo o advogado de Escária, “nunca esteve em causa nos autos do MP que Vítor Escária tivesse recebido dinheiro de quem quer que fosse”. “Foi um facto acrescentado a martelo. Não é crime manter numerário de qualquer montante. É um facto lateral e não tem nada a ver com a investigação e o processo em curso”, considerou.