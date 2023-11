Chefe de gabinete de Costa apanhado com mais de 75 mil euros em notas no escritório

Nas buscas levadas a cabo, esta terça-feira, pelo Ministério Público (MP) que investiga os negócios do lítio e do hidrogénio, foram apreendidos 75 mil e 800 euros em numerário no escritório do chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, segundo avançou a SIC Notícias, esta quarta-feira. De acordo com a mesma fonte, a operação do MP, que levou à demissão de António Costa, foi denominada 'Influencer'. O dinheiro terá sido apreendido no Gabinete de Escária no palácio de São Bento.

Na sequência desta ação, o primeiro-ministro apresentou a demissão do cargo ao Presidente da República depois de o MP ter anunciado que é alvo de inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. Foram realizadas buscas em gabinetes do Governo, incluindo na residência oficial de São Bento, visando Vítor Escária, que foi detido para interrogatório.



Em declarações aos jornalistas, o advogado do chefe do gabinete de Costa referiu que não se iria pronunciar sobre o caso nem dar nenhum esclarecimento sobre o processo.



"Não vou prestar nenhum esclarecimento sobre a matéria aqui. Posso-vos dizer que o Dr. Vítor Escária está tranquilo e confiante", referiu o advogado.