Sede nacional do PS também foi alvo de buscas

A sede nacional do Partido Socialista, em Lisboa, foi um dos locais alvo de buscas, esta terça-feira, no âmbito do processo conduzido pelo Ministério Público (MP) que investiga os negócios do lítio e do hidrogénio. De acordo com o auto de buscas deste processo, que levou à demissão de António Costa, a deslocação dos investigadores à sede no largo do Rato será justificada pela circunstância de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro demissionário, ali ter realizado reuniões sob suspeita.António Costa apresentou a demissão de primeiro-ministro ao Presidente da República depois de o MP ter anunciado que é alvo de inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. Foram realizadas buscas em gabinetes do Governo, incluindo na residência oficial de São Bento, visando Vítor Escária, que foi detido para interrogatório.