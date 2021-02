Escrutínio encerrado, Marcelo reeleito Presidente da República com 60,70% dos votos

O escrutínio provisório das presidenciais terminou domingo, uma semana depois das eleições, e Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD e CDS-PP, foi reeleito Presidente da República à primeira volta com 60,70% dos votos.

Segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, com as 3.092 freguesias e 99 consulados apurados, a socialista Ana Gomes, apoiada pelo PAN e Livre, foi a segunda candidata mais votada, com 12,97%.

Seguiu-se André Ventura (Chega), com 11,90%, João Ferreira (PCP e Verdes) com 4,32%, Marisa Matias (Bloco de Esquerda) com 3,95%, Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) com 3,22% e Vitorino Silva (Reagir, Incluir e Reciclar - RIR) com 2,94%.

A abstenção em 24 de janeiro foi de 60,76%, a percentagem mais elevada de sempre em eleições para o Presidente da República.