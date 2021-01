Esquerda ‘encolhida’ está em alerta após resultados das presidenciais

Bloco de Esquerda e PCP foram os mais penalizados nestas presidenciais, ao serem ultrapassados por partidos mais recentes – como o RIR ou o Iniciativa Liberal – e em territórios onde detinham influência. Os resultados fizeram soar as campainhas.









Marisa Matias e João Ferreira são batidos por Vitorino Silva em quase todos os municípios do norte. Já no Alentejo, onde o PCP tende a obter maior apoio, o comunista viu o segundo lugar escapar para André Ventura, mantendo-se contudo à frente da bloquista e de Tino.

A análise por concelhos permite ainda perceber que Marisa Matias é ultrapassada por Tiago Mayan Gonçalves nos centros urbanos, onde outrora o Bloco conseguia granjear maior apoio. Na estreia, o liberal conseguiu bater a rival em Lisboa, Porto, Cascais ou Oeiras.





“Todas as candidaturas de esquerda tiveram maus resultados” admite Jorge Costa. O dirigente bloquista descarta que o desempenho da candidata bloquista se deva a um voto estratégico em Ana Gomes, para bater André Ventura, e foca-se na capacidade de Marcelo Rebelo de Sousa em concentrar votos. Já os comunistas, pelo líder parlamentar João Oliveira, insistem que os valores estão em linha com as anteriores presidenciais. “Não há uma alteração substancial da expressão eleitoral”, diz quando questionado sobre o caso do Alentejo.





Confrontados com as próximas autárquicas e a subida da extrema-direita, ambos argumentam que os contornos das eleições são diferentes, com o fator de proximidade no poder local a poder vir a beneficiar os dois partidos. “Há um voto [no Chega] de pessoas que expressam angústia e medo perante a crise. Este eleitorado tem de ser disputado pela esquerda, com uma alternativa”, traça Jorge Costa. Também os comunistas reconhecem que é necessária atenção à reorganização da direita.



Partido de ‘Tino’ pede "olhar mais rigoroso" a Marcelo

O RIR, partido de Vitorino Silva, lamentou ontem a "maior abstenção da Democracia portuguesa" e apelou à implementação do voto eletrónico. Em comunicado, foi ainda pedido a Marcelo que tenha um "olhar mais rigoroso com o Governo".



BE paga campanha sem ter subvenção

Sem alcançar os 5% previstos na lei, Marisa Matias não tem direito a subvenção pública. Ao CM, o BE diz que a campanha será paga com fundos do partido, "sendo certo que não existirá qualquer dívida". Em 2016, na primeira corrida a Belém, recebeu 290 mil euros.



Alerta sobre origem dos apoios do Chega

Ana Gomes atacou André Ventura, dizendo não haver interesse em "saber quem financia a ultra direita". No Twitter, escreveu que a Constituição "nada vale" para a PGR e Tribunal Constitucional.



Marcelo não ganhou em nove freguesias

Apesar da vitória em todos os concelhos, Marcelo Rebelo de Sousa não conseguiu o primeiro lugar em nove freguesias. Ana Gomes ganhou em duas, João Ferreira em três e André Ventura em quatro.



Candidatos com mais peso nas terras onde nasceram

Foi nos concelhos onde nasceram que Marisa Matias, Tiago Mayan e Vitorino Silva conseguiram os melhores resultados. Condeixa-a-Nova deu 9,02% à bloquista. No Porto, o liberal obteve 8,12%. Já Penafiel distinguiu o filho da terra com 13,89%.