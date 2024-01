Esquerda, PSD, CDS e IL no encerramento do 24.º Congresso do PS

BE, PCP, PAN, Livre e o Partido Ecologista 'Os Verdes' vão marcar presença no encerramento do 24.º Congresso do PS, no domingo, bem como PSD, CDS e IL, com o Chega a ficar de fora dos convites dos socialistas.

Segundo fonte oficial do PS, o PSD vai fazer-se representar no encerramento da reunião magna pelos vice-presidentes Miguel Pinto Luz e Inês Ramalho, o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, e o vereador na Câmara Municipal de Lisboa Ângelo Pereira.

Pela Iniciativa Liberal, estará presente o líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, e os dirigentes Mariana Leitão e Rodrigo Gonçalves.