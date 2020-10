O Estado português escolheu Ângelo Ramalho como o novo presidente do conselho de administração da Efacec, empresa que foi parcialmente nacionalizada em julho. O gestor mantém-se também como presidente-executivo da empresa, cargo para o qual tinha sido indicado por Isabel dos Santos.As mudanças nos órgãos sociais da Efacec foram aprovadas em assembleia-geral na passada sexta-feira à noite. Ângelo Ramalho assume assim, no conselho de administração, o lugar antes ocupado por Mário Leite da Silva, homem de confiança da empresária angolana nos negócios em Portugal.Foi feito em agosto um empréstimo de 50 milhões de euros, com garantias de Estado, que permitiu à empresa regressar ao seu funcionamento normal.