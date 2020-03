Costa anuncia medidas tomadas após reunião do Conselho Europeu mas considera-as "insuficientes"

O primeiro-ministro, António Costa anunciou esta quinta-feira as decisões tomadas após reunião com Conselho Europeu.O Eurogrupo tem de apresentar, no prazo de duas semanas, as condições da mobilização de uma linha do instrumento fde estabilidade europeia para financiar os Estados no combate à crise do coronavírus num montante global de 240 mil milhões de euros - cada Estado pode levantar até ao limite de 2% do seu PIB - para amparar a queda da economia que se avizinha.Este financiamento poderá servir para aplicar em medidas de apoio à saúde, aquisição de equipamentos, materiais e medidas de apoio ao emprego e às empresas.Há ainda 17 projetos de criação de vacinas que estão a ser testadas e financiadas pela União Europeia.O primeiro-ministro afirma ainda que "estamos numa situação de paralisia generalizada da economia" e que é preciso começar a preparar o futuro, no entanto considera o acordo conseguido "insuficiente".Em atualização