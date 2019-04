Eleições têm registado cada vez menos participação dos eleitores

Nas primeiras eleições europeias realizadas em Portugal, em 19 de julho de 1987, a abstenção tinha sido de 27,6%.

Por Lusa | 10:30

Os eleitores são chamados a escolher os representantes portugueses no Parlamento Europeu no dia 26 de maio, em eleições que têm registado cada vez menos participação, com a abstenção a subir para um recorde de 66,2% em 2014.

Nas primeiras eleições europeias realizadas em Portugal, em 19 de julho de 1987, a abstenção tinha sido de 27,6%, tendo essas eleições coincidido com as legislativas que ditaram a primeira maioria absoluta do PSD então liderado por Aníbal Cavaco Silva. Curiosamente, a abstenção nas eleições para a Assembleia da República foi ligeiramente superior (28,4%).

Logo dois anos depois, em 18 junho de 1989, 48,9% dos eleitores não participaram na votação para os deputados no Parlamento Europeu e nas eleições seguintes, no dia 12 de junho de 1994, a indiferença dos eleitores em relação a este ato eleitoral aumentou de novo, com a abstenção a atingir 64,4%.