António Costa agradece votação "expressiva, clara e inequívoca" no PS

O secretário-geral do PS, António Costa, agradeceu no domingo aos portugueses que decidiram votar nos socialistas de forma tão "expressiva, clara e inequívoca" nas eleições europeias e elogiou o cabeça de lista do partido, Pedro Marques.



António Costa falava perante cerca de duas centenas de militantes e simpatizantes na conferência de imprensa final, no Hotel Altis, em Lisboa, tendo ao seu lado Pedro Marques.





O secretário-geral socialista agradeceu aos que "escolheram de forma tão expressiva, clara e inequívoca votar no PS nestas eleições", acrescentando sentir este resultado como um "voto de confiança"."Em Portugal, os portugueses apoiam o projeto europeu", disse ainda.Na sua intervenção, as primeiras palavras do líder do PS foram para salientar que "em democracia não há vencedores nem vencidos, porque em democracia vencem sempre os democratas".Numa alusão à elevada taxa de abstenção verificada nestas eleições europeias, António Costa manifestou o seu "respeito pelos que não votaram", o que, na sua perspetiva coloca a todo o sistema político "uma responsabilidade de refletir sobre o que fazer melhor ao longo dos próximos cinco anos", tendo em vista que esses cidadãos "se sintam parte integrante do projeto europeu"."Que sintam que é tão importante escolhermos o que queremos da Europa, como escolhermos o que queremos da nossa freguesia, município ou país", sustentou, antes de elogiar a sua secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, pela "mobilização extraordinária" dos socialistas nestas eleições europeias, mas, igualmente, o cabeça de lista do partido.