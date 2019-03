Presidente da juventude do PPE é a número dois da lista do PSD

Anúncio foi feito pelo presidente do PSD.

Por Lusa | 18:14

Lídia Pereira, presidente da Juventude do Partido Popular Europeu (YEPP) e nome indicado pela Juventude Social Democrata (JSD), será a candidata número dois da lista do PSD às eleições europeias, revelou esta segunda-feira o presidente do partido.



Na sua página oficial da rede social 'Twitter', Rui Rio escreveu que Lídia Pereira, de 27 anos, será a sua proposta para "n.° 2 da lista do PSD ao Parlamento Europeu".



Na mensagem, Rio nota que a presidente do YEPP é a "primeira personalidade portuguesa e a primeira mulher a presidir à maior organização política de juventude da Europa".



"O futuro passa pelos jovens", assinala o presidente do PSD.



A lista de candidatos sociais-democratas às eleições europeias é encabeçada por Paulo Rangel.



A 18 de fevereiro, a JSD anunciou que Lídia Pereira seria o nome indicado por aquela estrutura para integrar a lista do PSD às eleições que se disputam a 26 de maio, uma decisão tomada em Conselho Nacional Extraordinário.



"A JSD vê na Lídia Pereira a escolha certa e uma mais-valia para integrar a lista do Partido Social Democrata (liderada por Paulo Rangel) para as europeias 2019. Estamos certos de que a Lídia irá lutar pelos jovens europeus, tanto pelos seus direitos como pelas suas necessidades, no Parlamento Europeu", indicava o comunicado enviado às redações na altura.



A jovem, de 28 anos, é natural de Coimbra, onde começou o seu percurso na JSD e onde pertenceu aos órgãos distritais daquela estrutura.



Depois de uma passagem pela Comissão Política Nacional, no gabinete de Relações Internacionais, chegou à liderança do YEPP no ano passado.



"Atualmente reside e trabalha como consultora em Bruxelas", dava conta a JSD.



Citada pelo comunicado, Lídia Pereira referiu - na altura em que se candidatou à presidência do YEPP - que as eleições para o Parlamento Europeu são um "grande desafio", mas também uma "oportunidade única de afirmar uma Europa digital e humanista, sustentável e atenta às alterações climáticas, que se preocupa com um novo contrato social com igualdade de direitos e oportunidades para todas as gerações".