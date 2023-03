Pedro Magalhães Ribeiro, ex-presidente da Câmara do Cartaxo e ex-assessor de António Costa, vai responder em tribunal por ter proferido a expressão “… tirando os neonazis do Chega…” durante uma reunião pública na autarquia realizada a 9 de setembro de 2020. O ex-autarca está acusado pelo Ministério Público (MP) do crime de ofensa a pessoa coletiva, organismo ou serviço, um crime que é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 240 dias.









