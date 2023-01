Carla Alves, a ex-secretária de Estado da Agricultura, que se demitiu após a notícia do CM que dava conta de que tinha contas penhoradas, esteve envolvida em outros processos-crime. Uma das queixas que envolvia a ex-governante foi movida pela ex-cunhada do atual marido. Acusava-a de se ter apoderado, em conjunto com Américo Pereira, do património da primeira mulher, entretanto falecida, em prejuízo dos enteados, um deles ainda menor.









Ver comentários