Ex-secretário-geral que se demitiu após polémicas equacionado pelo PSD para Leiria

A composição das listas de candidatos do PSD às legislativas continua a fazer fervilhar as estruturas locais. Setúbal, Porto e Lisboa estão a ser as distritais mais difíceis, com queixas de falta de atenção de Rio aos nomes propostos. E a escolha do ex-secretário-geral Feliciano Barreiras Duarte, que se demitiu após polémicas, para número dois no círculo de Leiria também não está a cair bem.Barreiras Duarte tem sido apontado como 2º por Leiria como escolha da direção, sabe o. Quando chegou a secretário-geral do PSD, em 2018, o deputado foi primeiro ‘apanhado’ numa informação falsa que deu, na nota curricular, sobre ter sido investigador convidado na Universidade de Berkeley. Depois, soube-se que recebia ajudas de custo como se vivesse no Bombarral, quando, na verdade, morava em Lisboa. Fonte próxima do deputado disse aoque o cenário não estava em cima da mesa, mas que Barreiras Duarte tem estado afastado de contactos nos últimos dias.Mas a polémica nas listas não fica por aqui: em Lisboa, a distrital tem-se queixado da falta de informação da direção. Rio só quererá integrar dois a três nomes dos escolhidos por Pedro Pinto, mas não o terá ainda comunicado ao líder da distrital. No Porto, também há queixas: a lista de nomes indicada pelo presidente da distrital, Alberto Machado, quase só contempla nomes da estrutura.Em Setúbal, a direção do PSD escolheu para número dois o atual líder parlamentar, Fernando Negrão, em vez de Maria Luís Albuquerque, escolhido pela distrital. Por isso, o líder distrital, Bruno Vitorino, equaciona demitir-se.Os ânimos estão bem mais serenos na bancada do PS. ‘Continuidade’ é a palavra de ordem, sendo que a maioria dos atuais governantes vai integrar a lista por Lisboa.As listas por Coimbra também não têm convencido a distrital: Mónica Quintela e Maló de Abreu foram escolhas da direção nacional. E Margarida Mano, que liderou a negociação na polémica sobre o tempo de serviço dos professores, foi afastada.A nº 3 da lista deverá ser Fátima Ramos, nome com o qual a distrital não concorda. Aliás, o líder distrital, Paulo Leitão, não deverá aceitar um lugar não elegível. Em Santarém, Duarte Marques deverá ser ‘respescado’ para nº 3. João Moura, que era a escolha da distrital, será segundo.A lista dos 24 candidatos do PS de Lisboa para as legislativas de outubro começa com António Costa, que tem como número dois Edite Estrela. Em terceiro, está o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues e, em quarto, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.Logo a seguir, o ministro das Finanças, Mário Centeno. Em sexto, está a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e, em sétimo, o ministro da Defesa, Gomes Cravinho.O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vão integrar a lista do PS do Porto para as legislativas, embora ainda não se conheçam as suas posições. No topo, está Alexandra Quintanilha e, em segundo, Rosário Gamboa, ex-presidente do Instituto Politécnico do Porto.O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vai encabeçar o círculo Fora da Europa, para o qual o PS não elege deputado algum desde as legislativas de 1999. É uma opção arriscada, mas o PS argumenta que quer capitalizar o bom trabalho desempenhado pelo governante nas relações diplomáticas.