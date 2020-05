Estado não pode “restringir” atividades políticas, diz António Costa sobre a realização da Festa do Avante

residência oficial do primeiro-ministro, em

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta sexta-feira em entrevista para a, que os portugueses têm de se manter concentrados para controlar a pandemia do coronavírus. "Temos de nos concentrar em controlar esta pandemia", começou por dizer.Questionado pelos temas da atualidade, em direto daSão Bento, Costa tentou encerrar o assunto sobre a"Escolhi o ministro das finanças há cinco anos (...) Há coisas que correm menos bem, foi uma falha de comunicação mas já está tudo bem".Relativamente a um, Costa foi perentório: "É cedo para termos um cenário sólido". "Nestes dois meses teve de se reeinventar muita coisa, mas agora creio que começamos a chegar à fase com maior solidez económica", continuou, reforçando a importância de Portugal retomar a economia."A vantagem das moratórias é dar-nos tempos para nos prepararmos e evitarmos um tsunami", disse Costa sobre as funções das moratórias."Deu-nos tempo para nos prepararmos para evitar o tsunami. (...) Vamos ter uma onda onde podemos mergulhar", rematou."Espanha é o nosso maior cliente. Estando em crise, temos um problema para resolver (...) Neste momento precisamos todos uns dos outros, reforçou. "", disse."Estamos a", disse o primeiro-ministro., continuou Costa,, quando questionado. "Se não tivessemos feito as moratórias tinhamos precipitado as dificuldades das empresas e já tinham entrado em insolvência", continuou.Ainda sobre a economia nacional, o primeiro-ministro afirmou que "já temos a capacidade depara", referindo-se a máscaras de uso reutilizável e ventiladores.Sobre o pagamento dos créditos feitos aos Bancos, o primeiro-ministro garantiu confiar"Até ontem foramque entraram até final de abril", continuou. "Hoje a sociedade portuguesa está preparada para viver esta realidade nova que é ter um vírus entre nós (...) Se alguma coisa correr mal, o SNS tem capacidade"."Pagamos até 5 mil euros para microempresas (essencialmente restaurantes) para que todas possam abrir em segurança. Temos que fazer todos um esforço de confiança para ir a restaurantes", confirmou o primeiro-ministro que disse que o acrílico poderá ser uma solução.Costa disse mesmo que essa opção evitará que "não cheguem ao outro e não nos contaminemos uns aos outros"."É fundamental para os portugueses irem de férias, gozem as férias", confirmou ao CM o primeiro-ministro, garantindo que será um dos portugueses que o fará."Não podemos ter um polícia ao lado de cda português, temos de ser os fiscais de nós próprios (...) Confio nos portugueses", disse Costa sobre de que forma vão ser garantidas as regeras de seguranças nas praias portuguesas."O momento mais difícil [durante a pandemia] foi anunciar o encerramento das escolas", confirmou o primeiro-ministro.Questionado sobre a realização da festa do Avante, Costa disse que o Estado não pode "restringir" atividades políticas. "Há atividades que o Estado tem direito a proibir e a restringir, há outras que não, designadamente a atividade política", rematou.Em atualização