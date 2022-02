O aumento extraordinário das pensões em 10 euros por mês será pago após o Orçamento do Estado (OE) para 2022 entrar em vigor, o que deverá acontecer em maio. A medida irá abranger cerca de 2,3 milhões de reformados com pensões até 1097 euros e o seu pagamento será feito com efeitos retroativos a janeiro (ver texto ao lado).