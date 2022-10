O ministro das Finanças, Fernando Medina, entregou esta segunda-feira ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a proposta do orçamento de Estado para 2023 no Parlamento.Acompanhado pela ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, da secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e do secretário de Estado do Tesouro, João Nunho Mendes, o ministro das Finanças entregou o documento em pen.Após a entrega, oFernando Medina ministro, referindo que este é um orçamento da estabilidade, porque "promove a redução de impostos e um quadro de estabilidade"."Este é um Orçamento de contas certas, da redução do défice e da dívida", diz Medina.O ministro acrescentou ainda que "este é um sinal de confiança no fututo".