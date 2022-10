Baixa do IRC beneficia 110 mil empresas

O Governo vai reduzir a taxa de IRC para 110 mil empresas. A medida é uma das novidades do acordo de rendimentos assinado este domingo entre o Governo e os parceiros sociais, no âmbito da Concertação Social, que irá vigorar até 2026. A redução do IRC consiste em alargar a aplicação da taxa de 17% sobre os primeiros 25 mil euros de lucro para 50 mil euros. O executivo vai também injetar três mil milhões de euros nos sistemas de eletricidade e de gás, com vista a limitar o aumento dos preços da energia para as famílias e as empresas.





Num universo de 221 mil PME, 110 mil irão beneficiar, segundo apurou o, do alargamento da aplicação da taxa de 17% de IRC até aos primeiros 50 mil euros de lucro. Na prática, a medida traduz-se numa descida do IRC. As empresas que aumentarem os salários vão ter também uma descida no IRC, como consagra o acordo.

A descida do IRC para as empresas foi uma das medidas que o primeiro-ministro destacou na sua intervenção, este domingo, após a assinatura do acordo.





Num momento geopolítico marcado pela imprevisibilidade e por uma taxa de inflação elevada, Costa sublinhou que “este acordo é um marco” e “é o início de um caminho”. O primeiro-ministro destacou ainda que a injeção de dinheiro nos sistemas da luz e do gás “é um esforço grande que o Estado está a fazer.” A medida permitirá reduzir os custos com a luz. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciará, no dia 15 de outubro, as poupanças obtidas com a medida.





Agricultores vão ter apoio de 10 cêntimos no gasóleo agrícola





A nova versão da tabela já tem incluído o aumento salarial proposto pelo Governo para 2023 e o complemento salarial de 52 euros atribuído aos técnicos superiores que estejam nas 3ª e 4ª posições remuneratórias da respetiva carreira. O documento, a que o CM teve acesso, revela que, na sequência do aumento do salário mínimo nacional nos últimos anos, as primeiras cinco posições da tabela ficam sem valores e a 6ª posição corresponde a um vencimento de 809,13 euros. Os agricultores vão ter um apoio de 10 cêntimos por cada litro de gasóleo agrícola consumido no ano anterior. Apesar de o acordo ter sido assinado agora, esta medida será aplicada a todo o ano de 2022. É abrangido um total de 145 mil agricultores.O salário mais elevado na Administração Pública será, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, 6555 euros. O novo valor consta na tabela remuneratória única (incluída no projeto de decreto-lei de atualização remuneratória da Administração Pública para 2023, que o Governo já apresentou aos sindicatos.A nova versão da tabela já tem incluído o aumento salarial proposto pelo Governo para 2023 e o complemento salarial de 52 euros atribuído aos técnicos superiores que estejam nas 3ª e 4ª posições remuneratórias da respetiva carreira. O documento, a que oteve acesso, revela que, na sequência do aumento do salário mínimo nacional nos últimos anos, as primeiras cinco posições da tabela ficam sem valores e a 6ª posição corresponde a um vencimento de 809,13 euros.

Nova tabela remuneratória





Por efeito do aumento proposto pelo Governo, em 2023, os funcionários públicos começarão a ter, a partir da 105ª posição remuneratória, um salário igual ou superior a 6024 euros. O salário de 6555 euros corresponde a reitor de universidade



Salários e impostos são traves-mestras



O acordo de rendimentos tem uma das suas traves-mestras no aumento dos salários e na redução dos impostos. Pretende-se aumentar o peso dos salários no PIB para 48,3%, em 2026. E tenciona-se aplicar uma maior progressividade fiscal aos rendimentos e reduzir as taxas de retenção de IRS na fonte.