Fernando Teixeira será novo cabeça de lista da CDU por Coimbra e João Paulo Delgado em Leiria

O advogado Fernando Teixeira vai estrear-se como cabeça de lista pela CDU pelo círculo de Coimbra, e o pescador e formador João Paulo Delgado será o novo número um da coligação por Leiria.

A CDU anunciou esta quarta-feira mais quatro cabeças de lista às legislativas antecipadas de 10 de março, que incluem ainda o sociólogo Jorge Fael por Castelo Branco e a investigadora Joana Carvalho pelo círculo eleitoral da Europa, ambos repetentes em relação às legislativas de 2022.

De acordo com a nota da CDU, Jorge Fael tem 51 anos, é presidente da Associação Água Pública e já presidiu à direção da Associação Académica da Universidade da Beira Interior.

Foi eleito na Assembleia da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso e é membro da Direção da Organização Regional de Castelo Branco do PCP.

O novo cabeça de lista por Coimbra, Fernando Teixeira, tem 29 anos, é advogado, membro da Comissão Executiva das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Coimbra, porta-voz do movimento "Os Mesmos de Sempre a Pagar" no distrito de Coimbra e membro da Direção da Organização Regional deste distrito do PCP.

O número um por Leiria, João Paulo Delgado, tem 46 anos, é presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Mútua dos Pescadores, é vereador na Câmara Municipal de Nazaré e membro da Direção da Organização Regional de Leiria do PCP.

Joana Carvalho, que será novamente cabeça de lista pela Europa, tem 45 anos, é investigadora, doutorada em Biotecnologia, e trabalha em Cambridge, no Reino Unido, no desenvolvimento de terapias para oncologia e doenças inflamatórias.

Foi membro da Associação de Bolseiros de Investigação Científica -- ABIC.

Nas últimas legislativas, em 2022, a CDU elegeu seis deputados (dois por Lisboa, dois por Setúbal, um pelo Porto e outro por Beja), atingindo um mínimo histórico que fez com que o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) perdesse representação parlamentar.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 07 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 8 de março.