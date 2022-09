Depois de dançar em Moçambique com uma bailarina, este sábado António Costa dançou forró em São Bento. O primeiro-ministro decidiu abrir as portas da residência oficial ao público no âmbito dos 200 anos da independência do Brasil.



Depois de assistir a um concerto de um músico brasileiro, Costa disse que o racismo e a xenofobia “também se dizem em português” e que “nem sempre é fácil viver onde não se nasceu e cresceu”.









