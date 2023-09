Filha de Ana Gomes nomeada comissária da Expo Osaka

Joana Gomes Cardoso, filha da diplomata Ana Gomes e do historiador António Monteiro Cardoso, foi nomeada comissária-geral de Portugal para a Expo 2025 Osaka, Kansai.



Como CM adiantou um primeira mão, a ex-presidente do conselho de administração da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA (EGEAC, EM), não vai auferir nenhum salário, mas todas as despesas necessárias, em Portugal e no estrangeiro, necessárias para o desempenho das funções de comissária-geral, saem do orçamento do AICEP, segundo resolução publicada hoje em ‘Diário da República’.









