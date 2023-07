O único trabalho documental que Marco Capitão Ferreira terá feito, no âmbito do contrato de assessoria celebrado com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) em 25 de março de 2019, foi um texto que cabe numa folha A4: umas meras 27 linhas de um "ensaio de ofício" para enviar ao Tribunal de Contas (TdC) terão valido a Capitão Ferreira um rendimento de 61 500 euros, incluindo IVA.









