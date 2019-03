Ricardo Salgado voa para a Suíça com a mulher

Ex-presidente do BES foi visitar a filha e os netos, que residem naquele país.

Por António Sérgio Azenha | 20:41

Ricardo Salgado foi apanhado esta segunda-feira no Aeroporto de Lisboa, por um leitor do CM, a entrar no avião com destino a Genebra, na Suíça, acompanhado pela esposa, Maria João Salgado. O ex-presidente do BES foi visitar a filha e os netos, que residem naquele país do norte da Europa.

Segundo o advogado, Salgado regressa a Portugal no dia 29 de março. Apesar de ser arguido em vários processos judiciais, como o caso Marquês e o caso Grupo Espírito Santo (GES), o ex-presidente do BES não está sujeito à obrigação de comunicar às autoridades a ausência da sua residência, porque esta deslocação a Genebra é inferior a 5 dias. O artigo 196º (número 3, alínea b), impõe aos arguidos a obrigação de comunicação quando a ausência da residência é superior a 5 dias.

Neste momento, nos processos em que é arguido, Salgado apenas se encontra sujeito a termo de identidade e residência. O ex-presidente do BES é o principal suspeito na investigação do Ministério Público ao GES, cuja investigação foi iniciada em 2014.