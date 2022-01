Para o presidente do CDS-PP, “Rui Rio, podendo escolher estar mais próximo de Sá Carneiro, optou por estar mais próximo e sentar-se ao colo de António Costa” quando decidiu recusar uma coligação pré-eleitoral com o CDS-PP para as Legislativas de 30 de janeiro. “O PSD decidiu fazer uma guinada à esquerda, mas não guardo rancor nenhum a Rui Rio”, disse esta terça-feira Francisco Rodrigues dos Santos em entrevista à CMTV.