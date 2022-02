O Ministério da Administração Pública poderá vir a ser extinto, no próximo Governo, sendo esta pasta reintegrada de novo no Ministério das Finanças. Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública no Executivo cessante, é apontada como um nome forte para a liderança do Ministério da Justiça no próximo Governo de António Costa.