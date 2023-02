lugar esta quarta-feira, pelas 17h45, no Palácio de Belém.



Gonçalo Rodrigues é o novo secretário de Estado da Agricultura, foi anunciado esta terça-feira.Em nota publicada no site da presidência da República, é revelado que a posse do novo secretário de Estado da Agricultura vai ter

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro, de nomeação do Prof. Doutor Gonçalo Rodrigues, como novo secretário de Estado da Agricultura", lê-se na nota publicada no portal da Presidência.

Gonçalo Caleia Rodrigues substitui no cargo Carla Alves, que se demitiu a 5 de janeiro poucas horas depois de ter tomado posse, na sequência de um processo judicial envolvendo o seu marido e ex-autarca em Vinhais.

Nascido no Porto em 1981, Gonçalo Caleia Rodrigues é doutorado em Engenharia dos Biossistemas, pelo Instituto Superior de Agronomia, e tem uma pós-graduação em gestão, da Nova School of Business and Economics, de Lisboa.

O novo secretário de Estado foi vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia, instituição onde foi professor auxiliar.

O cargo de secretário de Estado da Agricultura estava vago desde 5 de janeiro, quando Carla Alves se demitiu 25 horas após tomar posse.

Carla Alves justificou não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, depois de noticiado o arresto de contas bancárias conjuntas que tinha com o marido.