Governo aprova decretos sobre Aeroporto Humberto Delgado e TGV Porto-Lisboa

"Não se podem fazer quaisquer operações urbanísticas de construção, abate de árvores, alteração de uso do solo, movimentação de solo sem parecer prévio da Infraestruturas de Portugal para não encarecer a execução da linha ferroviária", acrescentou o secretário de Estado.

O Governo anunciou, esta quinta-feira, no último Conselho de Ministros, que foram aprovados alguns diplomas sobre o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e sobre o projeto TGV Porto-Lisboa.A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou que foi aprovado um "importante diploma" sobre o TGV Porto-Lisboa, além do decreto-lei para "mitigar constrangimentos operacionais" do aeroporto de Lisboa.Frederico Francisco, secretário de Estado das Infraestruturas, descreveu a linha ferroviária de alta velocidade que vai Ligar Lisboa ao Porto como o "investimento público mais importante da primeira metade do século XXI em Portugal".Já sobre medidas para reduzir os constrangimentos que se verificam no aeroporto de Lisboa Frederico Francisco destacou que está prevista a desafetação do uso militar de Figo Maduro.Em atualização