Governo confirma novas instalações e competências consulares em Jersey

O Consulado Honorário de Portugal na ilha de Jersey vai mudar para novas instalações e emitir documentos como o Cartão de Cidadão e passaporte ainda este ano, revelou este sábado o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Paulo Cafôfo considerou a visita à ilha na sexta-feira um "sucesso" porque foi possível desbloquear esta "velha reivindicação desta nossa comunidade".

As novas instalações do Consulado Honorário, adiantou, vão ser "mais modernas, mais confortáveis e com melhor acessibilidade para pessoas com dificuldade de mobilidade", além terem uma localização central em St. Helier.

A formalização do contrato para o arrendamento do espaço deverá feita nos próximos dias, seguindo-se obras de adaptação, mas Cafôfo está confiante de que "teremos como realidade, ainda durante este ano, melhores instalações e melhores condições".

Além do novo espaço, o Consulado Honorário vai passar a funcionar em horário alargado e com novas competências, como a emissão de Cartões do Cidadão e passaportes graças à colocação em permanência de uma funcionária do Consulado Geral de Londres.

Até agora, os milhares de portugueses residentes na ilha de Jersey, localizada no Canal da Mancha, ao largo de França, tinham de viajar de avião até ao Consulado Geral de Londres ou até Portugal, ou esperar por uma presença consular, para emitir ou renovar os documentos de identificação e viagem.

Esta "nova fase dos serviços do Estado português em Jersey" também vai beneficiar a ilha vizinha de Guernsey, apesar de o secretário de Estado querer manter as deslocações ocasionais de funcionários consulares para prestar assistência.

Paulo Cafôfo reconheceu que o investimento no Consulado Honorário de Jersey é também uma resposta a um aumento do pedido de nacionalidade e documentos por parte de lusodescendentes desde a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Apesar de terem administrações autónomas e independentes do Reino Unido, Jersey e Guernsey estão sob a coroa britânica e foram afetadas pelo 'Brexit', nomeadamente pelo fim da liberdade de movimento entre as ilhas e a UE.

O programa da deslocação na sexta-feira e sábado às duas ilhas incluiu visitas a empresas lideradas por portugueses e lusodescendentes, encontros bilaterais com as autoridades locais e encontros com organizações associativas, empresários e membros da comunidade portuguesa.

Na sexta-feira, Cafôfo realizou em Jersey uma cerimónia de entregas de entrega de 'tablets' no âmbito do programa de digitalização do Ensino de Português no Estrangeiro, a qual aproveitou para sensibilizar os jovens para uma maior participação política e cívica.

"É muito importante que esta nossa comunidade, que representa cerca de 10% da população de Jersey, possa, além da influência que já tem a nível de diversos setores da economia, também ter uma participação condizente com a sua proporcionalidade relativamente à população que aqui reside", vincou o secretário de Estado.

Jersey tem atualmente duas deputadas locais de origem portuguesa, Beatriz Porée e Carina Alves.

Dados estatísticos indicam que os quase 9.000 cidadãos portugueses na Ilha de Jersey correspondem a 8% do total da população da ilha, enquanto em Guernsey têm o estatuto de residente cerca de 1.700 os cidadãos portugueses.