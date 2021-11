Governo da Madeira prevê 8 milhões de euros para continuar a assegurar passes sociais a 30 e 40 euros

O Governo da Madeira prevê investir oito milhões de euros no próximo orçamento regional para continuar a garantir os passes sociais interurbanos e urbanos a 40 e 30 euros, respetivamente, anunciou esta quinta-feira o chefe do executivo.

"Neste momento de retoma económica, o governo irá continuar a assegurar e neste orçamento será oito milhões de euros [a verba para] os passes sociais", afirmou Miguel Albuquerque, na cerimónia de apresentação dos novos 15 autocarros da empresa pública de transportes coletivos Horários do Funchal, que serão afetos ao serviço ocasional de aluguer para a atividade turística.

O presidente do Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, lembrou que a região assegura "a mobilidade dos cidadãos, sobretudo aqueles mais vulneráveis, através de passes interurbanos de 40 euros e urbanos de 30 euros", defendendo a importância da medida.

"Acho que é uma medida muito importante no sentido de a Horários do Funchal ter uma justificação para continuar a ser uma empresa que presta serviço a toda a população e que mantém um número elevado de passageiros", apontou.

No orçamento regional para este ano foi incluída uma verba de 7,5 milhões de euros para assegurar os passes sociais aos madeirenses.

Miguel Albuquerque recordou, igualmente, o investimento de 40 milhões de euros, já em marcha, para a renovação da frota e a modernização da infraestrutura logística.

De acordo com uma informação enviada pela Horários do Funchal, os 15 autocarros adquiridos para o serviço turístico e esta quinta-feira apresentados totalizam um investimento de 3,9 milhões de euros.

Os veículos foram fornecidos pela marca Scania/Irizar, que venceu o concurso público internacional lançado.

A empresa dispõe, há 25 anos, de um serviço de aluguer de autocarros com motorista, refere a Horários do Funchal, acrescentando que "frota turística da empresa apresentava uma idade média bastante elevada e não acompanhou as exigências do mercado de turismo".

Estes autocarros "são mais eficientes do ponto de vista energético e de emissões carbónicas" e "dispõem de plataforma elevatória automática lateral, que permite embarcar pessoas com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas aberta", indica a nota.

"Oferecerão, igualmente, climatização automática com sistema de purificação do ar por ozono, que permite manter a utilização do ar condicionado e ao mesmo tempo reduzir as substâncias contaminantes do ar, destruindo determinadas bactérias e agentes químicos", salienta.

Os autocarros têm capacidade para uma cadeira de rodas e 49 lugares sentados ou 53 lugares sentados e oferecem dispensador de álcool gel automático nas portas de embarque e desembarque.

"Além destas comodidades, as portas têm sistema de anti-entalamento, haverá carregadores USB individuais e o autocarro virá com inibidor de arranque -- álcool teste (para o motorista), o que garante que, em cada utilização, terá de ser efetuado um teste de álcool para que o veículo possa ser ligado", realça a empresa.

Intervindo na sessão de apresentação dos autocarros, o secretário regional da Economia, Rui Barreto, agradeceu aos trabalhadores o serviço prestado em tempo de pandemia, mas deixou um aviso.

"Quero também dizer-vos que nós não devemos embarcar em tontices. Depois de normalizar as coisas há sempre uma tendência para criar agitação, para destabilizar e para criar confusão na nossa empresa. Não embarquem nisso. Há um valor que não tem preço que é o valor da paz social", declarou.

"Nós estamos sempre prontos para dialogar, para ouvir-vos, para interpretar-vos, para fazer o melhor, mas nunca vamos estragar o maior valor, que é o valor da estabilidade, da segurança e da modernização da nossa empresa", apelou o secretário regional, que tem a tutela da Horários do Funchal.