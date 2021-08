Governo falha promessa a ex-combatentes: Milhares aguardam há 11 meses por passe grátis

Milhares de ex-combatentes estão há 11 meses à espera de ver reconhecido o direito à gratuitidade dos transportes públicos coletivos, prometido pelo Governo. Esta morosidade deve-se ao atraso na entrega do cartão do antigo combatente ou na revisão das compensações a atribuir às concessionárias pelos novos passes gratuitos.A isenção ficou garantida no Estatuto do Antigo Combatente proposto pelo Executivo e aprovado em setembro de 2020 pela Assembleia da República, mas ainda não saiu totalmente do papel por “inércia do Governo”, acusa a deputada social-democrata, Ana Miguel Santos. “Sai a lei, mas os benefícios não estão em prática”, lamenta Humberto Silva, diretor de comunicação da Associação de Apoio aos Ex-Combatentes (APOIAR).