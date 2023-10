Governo garante que limite de aumento de IUC se manterá nos 25 euros depois de 2024

O Governo avançou esta terça-feira que o limite de 25 euros no Imposto Único de Circulação (IUC) é garantido para além de 2024.

"A proposta de lei do OE entregue no Parlamento refere que "a coleta do IUC, relativa aos veículos das categorias A e E, decorrente das alterações efetuadas pela presente lei, não pode aumentar, anualmente, mais de 25 (euros) por veículo", pode ler-se no comunicado enviado pelo Executivo.





A nota é divulgada depois do jornal Público ter noticiado que o limite no aumento de 25 euros teria de ser renovado todos os anos e que não estava garantido que se mantivesse.