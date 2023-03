O Governo vai mesmo avançar com a imposição do arrendamento coercivo e com as medidas que condicionam o Alojamento Local (AL), como a suspensão da emissão de novas licenças e a cobrança de mais impostos ao setor. Fonte do executivo disse ao CM que o assunto será discutido no Conselho de Ministros desta quinta-feira e que, até lá, nada está fechado, deixando em aberto possíveis alterações de última hora.









