“Grande vitória” do PS à beira do poucochinho

O PS só ficou ligeiramente acima do resultado "poucochinho" de 2014 – que o próprio António Costa apelidou para atacar a liderança de António José Seguro –, alcançando cerca de 33% dos votos, mas transformou-o numa "grande vitória" socialista, reforçada pelo deslize de PSD e CDS e pelo ganho de pelo menos um eurodeputado, passando dos oito para nove eleitos.O líder socialista teve um pequeno deslize no discurso ao afirmar que "têm sido raras as vezes que um partido que está no Governo vence as Legislativas". Na verdade, António Costa queria referir-se às Europeias. Depois de corrigir a frase, seguiu, garantindo que o PS interpreta o resultado "não como um cheque em branco, mas como uma exigência de responsabilidade, para procurar fazer mais e melhor".Depois, seguiu-se a farpa à direita: "É evidente a derrota muito clara que PSD e CDS sofreram", sublinhou Costa. Aliás, o também primeiro-ministro fez até uma interpretação curiosa dos resultados à esquerda, frisando que "é também claro que o PS e os partidos que viabilizaram a solução de Governo tiveram uma vitória na noite em Portugal".Costa tentou assim desvalorizar o mau resultado dos comunistas, o único dos partidos da geringonça castigado nas urnas. O líder socialista evitou, ainda assim, respostas sobre as Legislativas e possíveis cenários pós- -eleitorais. "O único sonho que temos é conseguir cumprir tudo o que prometemos", disse, garantindo que o PS sai destas eleições "com mais energia."Já o cabeça de lista do PS fez um discurso mais voltado para o contexto europeu, lembrando que "há muito por reconstruir" na Europa. Ao lado de Costa, num palanque paralelo ao do líder, Pedro Marques não deixou também de olhar para o contexto interno: "Ganhámos de forma clara, crescemos em votos, crescemos em mandatos e ficámos a mais de dez pontos percentuais do nosso principal adversário."António Costa, líder do PS, elogiou o cabeça de lista dos socialistas: "Pedro Marques revelou a têmpera que tem ao aguentar esses ataques."António Costa votou na EB 1 Jorge Barradas, em Benfica, Lisboa. Disse que ia passar o dia a fazer tarefas domésticas.Pedro Marques votou na Escola do Valbom. A mulher acompanhou-o à chegada.O cabeça de lista chega ao Altis com Pedro Silva Pereira. Costa chegou 2 minutos depois.Ana Catarina Mendes reagiu às primeiras projeções da noite.