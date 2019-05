PSD com pior resultado de sempre em eleições de âmbito nacional

O PSD registou no domingo o pior resultado de sempre do partido em eleições europeias e legislativas, com os resultados provisórios por volta da meia-noite a colocarem os sociais-democratas pouco acima dos 22%.

Apesar de ainda faltarem apurar cinco freguesias (pelas 00h20) e nove consulados, e estarem ainda por distribuir sete eurodeputados (do total de 21), o presidente do PSD, Rui Rio, já assumiu que o partido terá mantido os mesmos seis eurodeputados que elegeu em 2014.

Em europeias, o pior resultado do PSD tinha sido há cinco anos quando, em coligação com o CDS-PP, conseguiu 27,7% dos votos, numa lista também liderada por Paulo Rangel.