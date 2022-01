Aos 86 anos, Maria da Conceição Silva decidiu escolher o voto antecipado para evitar grandes aglomerados de pessoas no dia das eleições Legislativas. A idosa tem muitos problemas de mobilidade e no domingo deslocou-se com uma neta ao Multimeios de Espinho. Assim que chegou à mesa 4, foi informada de que não podia exercer o seu direito.