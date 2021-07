Imprensa mundial destaca morte de Otelo, “o estratega do 25 de Abril”

A agência cubana de notícias "Prensa Latina" foi um dos primeiros meios internacionais a noticiar a morte de Otelo Saraiva de Carvalho. "Morreu o estratega da revolução dos cravos", escreveu a agência oficiosa sediada em Havana.O canal de televisão francês France 24 sublinhou a personalidade controversa de Otelo, "como era conhecido".O canal "Euronews" destaca o desaparecimento do homem que "colocou um fim" à ditadura em Portugal.No país vizinho, o "El Periodico" da Catalunha relembra que foi Otelo que "desenhou" as operações que levaram ao cerco do quartel do Carmo onde Marcello Caetano (que o jornal apelida de "herdeiro de Salazar") se refugiou dos revoltosos de abril.O "Le Figaro", de Paris, refere Otelo como um homem "comprometido e generoso" e lembra a sua responsabilidade moral pelos atentados terroristas das FP-25.