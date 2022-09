O primeiro-ministro, António Costa, diz que foi a subida da taxa da inflação que o obrigou a mudar de discurso, entre junho e setembro, sobre a aplicação da fórmula legal das pensões no cálculo dos aumentos para 2023. O tema voltou a estar em destaque no debate parlamentar desta quinta-feira, onde os partidos da oposição voltaram a acusar o Governo de ter feito um “truque” com as medidas de apoio aos pensionistas para aliviar o custo de vida dos pensionistas.









