Infrações da Covid-19 custam até 500 euros

Medidas de mitigação

As 19 freguesias da AML em Estado de Calamidade

A partir das 00h00 de 1 de julho serão aplicadas coimas entre 100 e 500 euros às pessoas e entre 1000 e 5000 euros às empresas e coletividades que violarem as regras de distanciamento físico, uso de máscara em espaços fechados, lotação, horários, higienização, limites aos ajuntamentos e proibição de consumo e/ou venda de álcool na via pública, anunciou ontem o primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros.O quadro sancionatório, que entra em vigor na quarta-feira, foi aprovado com o objetivo de regular o levantamento do confinamento na generalidade do País e a sua passagem para o estado de alerta, o nível mais baixo de exceção, e travar o número de novos casos positivos de Covid-19, sobretudo em 19 freguesias da região de Lisboa, onde se irá manter o estado de calamidade. "Mais liberdade implica mais responsabilidade e pulso mais pesado das forças de segurança", sustentou Costa, revelando que "haverá reforço policial nas ruas".Na Área Metropolitana de Lisboa, que passa agora para o estado de contingência, as restrições serão mais apertadas. Todos os estabelecimentos comerciais terão de encerrar às 20h00, exceto os restaurantes e serviços de refeição takeaway, assim como os súper e hipermercados, postos de combustível ou ginásios.E os ajuntamentos estão limitados a 10 pessoas em vez de 20 como acontece no resto do País. Já em 19 freguesias da região de Lisboa, volta o confinamento, pelo que os aglomerados só serão permitidos até cinco pessoas.Feiras e mercados estão proibidos em 5 concelhosEm 19 freguesias de Lisboa, Amadora, Odivelas, Loures e Sintra, da Área Metropolitana de Lisboa, voltam a estar proibidos os mercados de levante e as feiras, pelo menos durante quinze dias, entre 1 e 12 de julho, anunciou ontem o primeiro-ministro, António Costa. Quem desrespeitar é multado.As farmácias, clínicas, consultórios veterinários e funerárias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão poder voltar a encerrar mais tarde, às 22h00, clarificou ontem o primeiro-ministro, depois de o Governo ter decretado na segunda-feira que os estabelecimentos comerciais da região só podiam estar abertos até às 20h00.Apesar de estar proibido o consumo de álcool na via pública, Costa explicou que os restaurantes podem servir bebidas alcoólicas com as refeições, no interior ou na esplanada, "mas não podem funcionar como bares".Nas 19 freguesias da AML onde se irá manter o estado de calamidade, o primeiro-ministro anunciou ainda o regresso do dever cívico de recolhimento domiciliário. Sair de casa apenas será permitido para trabalhar, fazer compras, praticar desporto ou prestar apoio familiar.